Er zijn klopgeluiden gedetecteerd in het zoekgebied waar de OceanGate Titan vermoedelijk naar de bodem van de Atlantische Oceaan zonk. Maar dat is voorlopig het enige goede nieuws. De onderzeeër zelf is nog niet gelokaliseerd. En als dat zou lukken, blijft het een extreem grote uitdaging om de bemanning tijdig naar de oppervlakte te brengen.