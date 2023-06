Leerlingen van Linde openen driftkikkerwandeling

Peer

Leerlingen van basisschool van Linde mochten als eersten de nieuwe driftkikkerwandeling voor kinderen uitproberen. Die kreeg de naam ‘De kleine driftkikker’. Via 17 borden kan iedereen het verhaal van kikker Sammy ontdekken. De kikker wordt vaak boos, maar weet zelf niet goed waarom. Al wandelend kan iedereen ontdekken hoe Sammy een oplossing probeert te vinden voor die vervelende driftbuien. Om het hele verhaal te horen, kan iedereen onderweg de QR-codes scannen. Via de stem van Katrien Vaes, ook bekend van Radio 2, word je meegezogen in de avonturen van Sammy.

Deze permanente wandeling start aan het kerkhof van Linde (Grotstraat) en is 3,7 km lang. De wandeling is gebaseerd op het boek van auteur Guy Daniëls en is gerealiseerd i.s.m. Uitgeverij Boekstappers. “Ik heb dit boek geschreven met in het achterhoofd mijn eigen jeugd, waarin ik nogal eens boos was”, vertelt Guy Daniëls. (peb)