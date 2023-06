Wielerbondscoach Sven Vanthourenhout blikt vooruit op de zomer: “Dit jaar zal Wout geen wrak zijn na de Tour”

Van Aert én Evenepoel aan de start van een BK tijdrijden. Dat is alweer vier jaar geleden. En zo ziet de Belgische bondscoach het graag. De topfavorieten voor het BK zullen later deze zomer ook de grote favorieten voor het WK zijn. Zeven weken voor dat WK, met de Tour voor de deur, blikt Sven Vanthourenhout vooruit. “Ik heb het er al met Wout over gehad. Zijn rol in de Tour gaat anders zijn dan vorig jaar.”