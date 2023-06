Hermien Peters en Lize Broekx rechtstreeks naar de finale op Europese Spelen

Bij de vrouwen traden Lize Broekx en Hermien Peters aan in de K2 500m. In hun heat werden ze tweede op een halve seconde van Duitsland. Ook Frankrijk, dat derde werd, mag rechtstreeks naar de finale. De andere landen moeten een halve finale varen. In de andere heat konden Polen, Denemarken en Hongarije zich rechtstreeks kwalificeren voor de finale, die vrijdag om 14.16 uur aanvangt.

Bij de mannen traden Artuur Peters en Bram Sikkens ook aan in de K2 500m, maar hier mocht alleen de winnaar rechtstreeks naar de finale. Onze landgenoten werden derde op 1.280 van Duitsland en Portugal, die in exact dezelfde tijd finishten. Duitsland mag naar de finale, samen met Servië en Litouwen, de winnaars van de andere heats. Portugal moet net als België naar de halve finales, die vandaag om 16.46 uur gepeddeld worden.

De Europese Spelen zijn aan hun derde uitgave toe, na Bakoe 2015 en Minsk 2019. Ze vinden nu plaats in de Poolse regio Krakau-Malopolska. Het programma is minder gestoffeerd dan in het verleden, maar in sommige sporten vallen olympische tickets of rankingpunten te verdienen.

