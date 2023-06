Servische ploeg vreest Belgian Cats voor kwartfinale: “Het is het beste team op dit EK”

Titelverdediger Servië is donderdag (om 15 uur) de tegenstander van de Belgian Cats in de kwartfinales van het EK basketbal voor vrouwen. De Serviërs plaatsten zich dinsdag dankzij een 66-60 zege in de barrages tegen Groot-Brittannië voor de laatste acht. Coach Marina Maljkovic wilde achteraf de druk op de schouders van de Belgische vrouwen leggen.

“Het zal heel erg zwaar worden tegen België”, keek Maljkovic vooruit. “Wij moeten nog veel beter worden en er rest ons weinig tijd. We spelen met een nieuwe generatie speelsters. Ik heb vertrouwen in mijn meisjes, maar het wordt heel moeilijk. België is voor mij de superfavoriet.”

Maljkovic is in clubverband de coach van Emma Meesseman bij EuroLeague-winnaar Fenerbahçe. “Ik kan er moeilijk om heen dat we donderdag tegen een topploeg spelen, met een geweldige speelster als Emma Meesseman, de MVP van de EuroLeague in hun rangen.”

Ook op dit EK blinkt Meesseman uit met een gemiddelde van 22,3 punten per wedstrijd tot dusver. Julie Allemand is de beste aangever met gemiddeld 10 assists per duel.

“België is voor mij op dit moment de beste ploeg op dit EK”, wond speelster Nevena Jovanovic er geen doekjes om. “Ze wonnen gemiddeld met 35 tot 40 punten verschil, hebben de beste afwerker en de beste assistgever. Maar we gaan er vol voor. Dit EK leidt richting kwalificatie voor de Spelen en dat blijft ons doel.”

Jovana Nogic redde de Serviërs met 16 punten tegen Groot-Brittannië. “Maar donderdag zullen we twee keer zo sterk moeten zijn”, keek zij vooruit. “We kennen de Belgische ploeg en hun talenten. Ze spelen heel goed samen. Elke speelster zal alles moeten geven, niet enkel ik.”

De Servische vrouwen trainen woensdag nog twee keer ter voorbereiding op de kwartfinale tegen de Belgian Cats. De Belgen houden het bij een trainingssessie ‘s middags.