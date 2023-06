Uitgebrande BMW gevonden in bos in Eigenbilzen, parket voert onderzoek

Woensdagochtend is in een bos in Eigenbilzen, vlakbij de grens met Lanaken, een uitgebrande BMW gevonden. Het parket Limburg heeft het labo ter plaatse gestuurd voor verder onderzoek.

Het was een wandelaar die de auto rond 6.30 uur vond, op een bospad op zo’n 400 meter van de Hoefaertweg in Eigenbilzen. De BMW was volledig in de as gelegd. De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst kwam ter plaatse en lichtte het parket Limburg in. Over de omstandigheden van de brand en herkomst van de wagen is momenteel nog geen duidelijkheid. Het labo komt ter plaatse voor verder onderzoek.

© Tom Palmaers

© Tom Palmaers