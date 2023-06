Verrassing bij Jumbo-Visma: sprinter Olav Kooij blijft dan toch (en dat verbaast zelfs Vingegaard en Laporte)

Olav is going nowhere, Olav gaat nergens heen. Met een grappige video kondigde Jumbo-Visma woensdag de contractverlenging van zijn jonge rassprinter aan. De geruchten dat Olav Kooij - eind dit seizoen einde contract - zijn Nederlandse werkgever zou verlaten waren de voorbije maanden overal. Toen hij begin deze maand de Heistse Pijl won, sprak hij zelf de twijfels over zijn toekomst nog uit in onze krant. “Voor mij ligt alles nog open. Ik heb het heel erg naar mijn zin bij de ploeg. Ik ontwikkel mezelf goed, ik haal resultaten. Maar ik besef ook wel dat bijvoorbeeld de selectie voor de Ronde van Frankrijk voor een spurter moeilijk te halen is. Mijn toekomst is iets waar ik zeer goed over moet nadenken. Het is zeker geen kleine beslissing die ik moet nemen maar tegelijk is het een luxepositie.”

Ondertussen heeft Kooij de knoop doorgehakt: hij blijft gewoon bij Jumbo-Visma en tekende een contractverlenging voor twee seizoenen. De Nederlandse ploeg kondigde die contractverlenging aan met een grappig filmpje waarin Jonas Vingegaard en Christophe Laporte afscheid lijken te nemen van Kooij. “Veel succes met je nieuw avontuur”, besluiten ze. Waarop sportief directeur Merijn Zeeman zijn kopmannen onderbreekt en zegt: “Olav blijft bij ons.” Het betere acteerwerk.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kooij sloot zich in 2020 aan bij het Jumbo-Visma Development Team. Na verschillende overwinningen in het beloftencircuit, zette hij in het voorjaar van 2021 de stap naar de WorldTour. Daar boekte hij direct zijn eerste zeges bij de profs en zette hij zijn steile ontwikkelingscurve voort. In 2022 won hij maar liefst twaalf keer, waaronder zijn eerste WorldTour-wedstrijd. Dit seizoen ging de 21-jarige renner verder met winnen - hij won onder meer een etappe in Parijs-Nice - en toonde hij zich ook in verschillende voorjaarsklassiekers. Zo werd hij tweede in de Classic Brugge-De Panne en achtste in Gent-Wevelgem in Flanders Fields.

“Ook verder ontwikkelen in voorjaarsklassiekers”

“Ik ben superblij dat ik nog twee jaar langer bij deze ploeg kan blijven”, vertelt Kooij op de website van Jumbo-Visma. “Ik voel me hier enorm thuis en heb mezelf hier de laatste jaren op een heel fijne manier verder kunnen ontwikkelen. Hier kan ik het beste uit mezelf halen, zowel qua begeleiding als wedstrijdprogramma. Op dat elan wil ik de komende twee jaar verdergaan.”

Kooij wil zich nog verder ontwikkelen als topsprinter en ook in de voorjaarsklassiekers een rol spelen. “De afgelopen jaren hebben we telkens logische stappen gezet in mijn wedstrijdprogramma. De komende twee jaar zullen we dat ook weer doen. Ik wil sprints blijven winnen, maar afgelopen voorjaar heb ik ook laten zien dat ik in bepaalde voorjaarsklassiekers mee kan doen. Op die twee vlakken wil ik me verder ontwikkelen.”

Volgend jaar eerste grote ronde

“We zijn heel blij en trots dat Olav bij ons team blijft”, vult sportief directeur Merijn Zeeman aan. “We hebben de laatste maanden intensieve gesprekken gevoerd over de sportieve toekomst van Olav bij onze ploeg. Daarin hebben we eerlijk de mogelijkheden en onmogelijkheden met elkaar besproken. Iedereen kent de kracht van onze ploeg en onze rennersgroep. Samen redeneren we vanuit onze resultaatdoelen, maar ook de ontwikkeling van onze renners speelt daarin een belangrijke rol. Ik ben heel blij dat Olav zich in onze filosofie kan vinden. Met Olav hebben we grote doelen en dat betekent dat hij volgend jaar zijn debuut zal maken in een grote ronde. Naast het sprinten op topniveau heeft hij ook in de klassiekers mogelijkheden. Hij past perfect in onze klassiekerstrategie.”