Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute stapt in raad van bestuur voetbalbond

Donderdagavond komt de algemene vergadering van de voetbalbond samen. Dan zullen onder meer verschillende verschuivingen in de raad van bestuur van de voetbalbond bekrachtigd worden. De belangrijkste is de komst van Wouter Vandenhaute. De Anderlecht-voorzitter zal er Michael Verschueren vervangen als een van de vier vertegenwoordigers van de Pro League. Volgens de regels van de Pro League moet het immers een CEO of een voorzitter van een club zijn die in de raad van bestuur van de voetbalbond zetelt. Dat is Verschueren niet en dus kwam Vandenhaute in beeld. Vandenhaute is zo steeds meer alomtegenwoordig aan de top van onze voetbalwereld en zetelt ook al in de raad van bestuur van de Pro League.

Met Vandenhaute werpt de Pro League ook extra gewicht in de schaal om te wegen op het beleid van de voetbalbond. De raad van bestuur heeft immers als taak om het beleid van de voetbalbond te controleren. Het is bijvoorbeeld de raad van bestuur die eind maart besliste om CEO Peter Bossaert te ontslaan. Ook in het taskforce dat rond de jaarwisseling op zoek ging naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels zaten met Pierre Locht (CEO Standard) en Sven Jaecques (CEO Antwerp) twee leden van de raad van bestuur.

Vandenhaute zal donderdag overigens niet de enige nieuwkomer zijn in de raad van bestuur van de voetbalbond. Ook OHL-CEO Peter Willems wordt vervangen. Zijn plek wordt ingenomen door Frank Lagast, de algemeen directeur van KV Mechelen. Locht en Jaecques blijven normaal gezien op post, net als Philippe Godin en Benjamin Vasseur namens de Waalse amateurvleugel ACFF.

Ook Frank Lagast van KV Mechelen komt in de raad van bestuur van de voetbalbond. — © Dirk Vertommen

Opnieuw wat meer rust

En ook bij de vertegenwoordigers van Voetbal Vlaanderen zijn er verschuivingen. Zo wordt Robert Huygens vervangen. Wie zijn opvolger wordt, zal donderdagochtend beslist worden binnen Voetbal Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor Marc Van Craen. Hij zetelde in de raad van bestuur als voorzitter van Voetbal Vlaanderen, maar neemt vanaf 1 juli een nieuwe functie op als directeur arbitrage binnen Voetbal Vlaanderen. Donderdagochtend wordt eveneens beslist wie hem opvolgt als voorzitter en wie dus zijn plaats zal innemen binnen de raad van bestuur van de voetbalbond. Jorg Keldermans en Luc Verdood stelden zich alvast kandidaat voor die positie. Keldermans is naast secretaris van Cappellen ook voorzitter van de vereniging van Vlaamse clubs in de amateurreeksen (VACHA). Verdood was tot vorig jaar voorzitter van het Provinciaal Comité Vlaams-Brabant en is nu nog actief bij amateurclub Pepingen-Halle.

Pascale Van Damme. — © BELGA

Na de heisa rond ex-voorzitter Paul Van den Bulck is met Pascale Van Damme als nieuwe onafhankelijke voorzitter de rust aan de top van de voetbalbond overigens opnieuw wat teruggekeerd -de zaak-Courtois buiten beschouwing gelaten. De twee directieleden die door het bewind van Van den Bulck met ziekteverlof thuis zaten, zijn intussen opnieuw op post.

Door de aanstelling van Van Damme als voorzitter moet de voetbalbond wel opnieuw op zoek naar een onafhankelijk lid van de raad van bestuur, want haar plek komt dus vrij. De verwachting is dat dat even zal duren en er pas op het einde van dit jaar iemand zal worden voorgedragen. Los daarvan mag het duidelijk zijn dat er de komende maanden een nieuwe wind zal waaien binnen de voetbalbond.