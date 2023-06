STVV’er Tatsuya Ito trekt naar Magdeburg

De volgende uitgaande transfer bij STVV is een feit. Na twee opeenvolgende uitleenbeurten aan het Duitse Magdeburg maakt Tatsuya Ito definitief de overstap naar de club uit de tweede Bundesliga.

De 25-jarige Japanse buitenspeler streek in 2019 neer in Sint-Truiden maar doorbreken op Stayen lukte hem nooit. De vinnige Ito moest zich vooral tevreden stellen met een rol als invaller, waarop STVV hem na drie seizoenen bankzitten voor een eerste keer uitleende aan Magdeburg.

In Duitsland ging het Ito beter af. In zijn eerste seizoen hielp de pocketwinger Magdeburg meteen mee aan de promotie van de derde naar de tweede Bundesliga. Bij een tweede uitleenbeurt vorig seizoen eindigde Magdeburg op een elfde plaats. Met vijf doelpunten en vijf assists in 33 wedstrijden wist Ito het bestuur te overtuigen omtrent een definitieve overstap.