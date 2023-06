Hollywood bleef ver weg van een sekskomedie … tot Jennifer Lawrence in ‘No Hard Feelings’

Hollywood durfde zich tot voor kort niet meer aan sekskomedie wagen. Maar nu is er No Hard Feelings met Jennifer Lawrence, een sekssatire met een feministisch insteekje.

In de komedie Risky Business (1983) kon een 19-jarige Tom Cruise (in zijn doorbraakrol) niet wachten om volwassen te worden en huurde hij een sekswerkster in wanneer zijn ouders afwezig zijn. No Hard Feelings biedt een variatie op die pitch: de schatrijke ouders van 19-jarige Percy huren Maddie (Jennifer Lawrence) in om hun schuwe zoon te ontmaagden en te laten proeven van een leven als volwassene. Maddie is een nogal losbandige 32-jarige Uber-chauffeur die dringend een auto nodig heeft en ze zal een Buick krijgen in ruil voor de ontmaagding. Je kan al raden dat dit niet van een leien dakje zal lopen.

Waar Risky Business er vlotjes in slaagde om een lichtjes pikante pretentieloze komedie af te leveren, wil No Hard Feelings zowel een gedurfde sekskomedie als een opvallend ernstige, moraliserende en lichtjes feministische satire over Amerikaans materialisme zijn. Daardoor valt de film tussen twee stoelen. En het helpt ook niet dat de (mannelijke) scenaristen naar het einde toe van Maddie plots een heilige maken. Jennifer Lawrence is echter in uitstekende doen, maar dat zijn we gewoon van haar. (cc)