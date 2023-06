Hoge Gezondheidsraad beveelt griepvaccinatie aan voor kwetsbare doelgroepen

Alle personen vanaf 65 jaar, mensen die in een instelling verblijven, zwangere vrouwen en zorgmedewerkers moeten prioritair een vaccin krijgen tegen de seizoensgebonden griep voor het komende winterseizoen. Dat staat in een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).

In het advies onderscheidt de HGR drie categorieën van personen die voorrang moeten krijgen voor vaccinatie, die vanaf midden oktober zou moeten plaatsvinden. Griepvaccinatie biedt bescherming binnen een termijn van 10 tot 15 dagen na de injectie, klinkt het.

Groep 1 omvat alle personen die risico lopen op complicaties. Het gaat daarbij om 65-plussers en alle patiënten die lijden aan een chronische aandoening van de longen, het hart, de lever of de nieren of aan metabole aandoeningen, zoals diabetes. Ook personen met een BMI van boven de 40 moeten voorrang krijgen bij vaccinatie. Tot de eerste groep behoren ook personen die in een instelling verblijven, zwangere vrouwen en kinderen tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

De tweede groep waarvoor vaccinatie prioritair is omvat personen die werkzaam zijn in de gezondheidssector, binnen en buiten zorginstellingen. En tot groep 3 behoren de personen die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen uit groep 1 en als er kinderen jonger dan 6 maanden wonen waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

Voor personen tussen 18 en 65 jaar wordt na overleg met de arts op individuele basis een vaccinatievoorstel gedaan, aldus het advies van de HGR. De raad onderstreept wel dat eveneens bijzondere aandacht besteed moet worden aan mensen tussen 50 en 65 jaar met overgewicht die roken of overmatig alcohol gebruiken, omdat zij meer kans hebben op influenza.

De HGR stipt verder aan dat systematische vaccinatie van gezonde volwassenen tussen 18 en 65 jaar geen invloed heeft op het aantal doktersbezoeken, ziektedagen, antibioticavoorschriften en hospitalisaties.