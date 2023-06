Adele wilde villa van Sylvester Stallone alleen kopen “als standbeeld van Rocky bleef staan”

Eigenlijk wilde Amerikaans acteur Sylvester Stallone (76) het beeld dat hem vereeuwigt als bokser Rocky Balbao, zelf houden. “Maar dan is er geen deal mogelijk, zei ze tegen me”, zo verklaarde Stallone in een interview met de Amerikaanse krant The Wall Street journal. “Ze wilde het echt.”

Gevolg: het standbeeld bleef staan en Adele kocht het landgoed. De Britse zangeres is de villa momenteel aan het renoveren. “Ik vind het leuk wat ze ermee doet”, aldus Stallone nog. “Ze maakt het prachtig.”