Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) over natuurherstelwet: “Opgeschoven in onze richting, maar onvoldoende”

Hoewel de natuurherstelwet meer rekening houdt met enkele Vlaamse bezorgdheden, is Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) er nog altijd niet onverdeeld gelukkig mee. “Men is een stukje in onze richting opgeschoven, maar niet voldoende.”

De Europese milieuministers zijn het dinsdag in Luxemburg eens geraakt over de natuurherstelwet en de standpunten die ze willen verdedigen in de onderhandelingen met het Europees Parlement. De tekst van het Zweedse voorzitterschap haalde de nodige gekwalificeerde meerderheid. Meerdere landen waaronder Italië en Polen hadden aangegeven dat ze zouden tegenstemmen. Nederland en Oostenrijk zouden voor een onthouding gekozen hebben. België was intern verdeeld en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), die ons land vertegenwoordigde, was zonder gemeenschappelijk standpunt naar Luxemburg afgereisd. Maar omdat er een gekwalificeerde meerderheid was, kwam het finaal niet tot een stemming.

Volgens Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) is de tekst van de natuurherstelwet “opgeschoven”, maar nog “onvoldoende”. “Dit is geen debat voor of tegen natuur. Dit gaat over zelfbeschikking over ons grondgebied. Daar willen we 100 procent garantie over”, zo verklaarde de Cd&v-minister woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “We willen absoluut vermijden dat eender welke boom kan voorkomen dat er een vergunning wordt verleend.“

Volgens minister Brouns hebben eerdere dossiers, zoals het stikstofdossier, aangetoond dat het belangrijk is om sluitende juridische garanties te hebben. “We hebben al veel problemen met het verlenen van vergunningen. Daarom is het belangrijk dat we zelf kunnen bepalen waar we een school of een ziekenhuis kunnen bouwen”.

De Vlaamse landbouwminister maakt zich sterk dat Vlaanderen ook al heel wat inspanningen doet rond natuurherstel en biodiversiteit. “Wat Vlaanderen doet rond CO2 en biodiversiteit is een voorbeeld voor Europa en de wereld”, aldus nog de minister.