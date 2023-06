Rusland dreigt er nu ook mee Oekraïense besluitvormingscentra aan te vallen

Zonder daarvoor bewijs te leveren beweerde de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe dinsdag dat Oekraïne een grote aanval op de Krim aan het voorbereiden is. “Maar”, zo dreigde Sjojgoe, “het gebruik van HiMars-raketten (uit de Verenigde Staten, red.) of Storm Shadow-raketten (uit het Verenigd Koninkrijk, red.) zou de volledige betrokkenheid van het westen bij het conflict markeren en leiden tot onmiddellijke aanvallen op de Oekraïense besluitvormingscentra.” Volgens Sjojgoe zouden ook de presidentiële administratie en het hoofdkwartier van de Oekraïense inlichtingendiensten daaronder vallen.

Het is niet de eerste keer dat Rusland soortgelijke bedreigingen uit, maar de nieuwste verklaringen komen tijdens het tegenoffensief waarbij Oekraïne in het zuiden en oosten van het land grondgebied proberen te heroveren dat sinds het begin van de oorlog door de Russen wordt bezet.

“Reële dreiging”

Het Russische ultimatum volgt een dag nadat Amerikaans president Joe Biden de dreiging van zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin - die verklaarde mogelijk toestemming te geven voor een “tactische nucleaire aanval” - “reëel” was.

Oekraïne hekelt de Russische chantagetactiek en zegt dat het nog altijd van plan is om de controle over al de door Rusland bezette gebieden - inclusief de Krim - terug te winnen. “De aan- of afwezigheid van kernwapens in Rusland is geen variabele die de vergelijking van deze oorlog beïnvloedt”, aldus Mykhailo Podolyak, de stafchef van president Volodimir Zelenski. “Nucleaire dreigingen mogen op geen enkele manier invloed hebben op de beslissing van Oekraïners om zichzelf te verdedigen of op de beslissing van onze bondgenoten om ons te steunen.”