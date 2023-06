Knappe zege voor Munoz in Duitsland, ook Hrosovsky en Preciado winnen

Daniel Munoz heeft dinsdagavond met Colombia een knappe zege geboekt in een oefenduel tegen Duitsland. In Gelsenkirchen werd het 0-2. De rechtsachter van KRC Genk speelde de volledige wedstrijd.

Met Patrik Hrosovsky kwam dinsdag nog een Genkie in actie. De middenvelder mocht in de absolute slotfase invallen bij Slovakije, dat met een magere 0-1-zege in Liechtenstein een goede zaak deed in de kwalificaties voor het EK.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het de beurt aan Angelo Preciado. Hij won met Ecuador een oefenwedstrijd tegen Costa Rica met 3-1. Preciado startte aan de partij en werd na 76 minuten gewisseld.