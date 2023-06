Zorgen voor toplanden: EK-organisator Duitsland verliest nu ook van Colombia, Brazilië onderuit tegen Senegal

Het Duitse voetbalelftal blijft tegenvallende resultaten boeken. De formatie van de onder zware druk staande trainer Hansi Flick verloor dinsdag in Gelsenkirchen een oefenwedstrijd van Colombia, 0-2.

De zoveelste teleurstelling in korte tijd kwam hard aan bij de spelers. “Het is dramatisch”, zei middenvelder Leon Goretzka, speler van kampioen Bayern München. “Ik kan het eigenlijk niet verklaren waar het aan ligt. Niets lukt meer als we op het veld staan. We laten veel te weinig zien, er is geen vertrouwen. Het moet anders, ik hoop dat iemand weet hoe.”

© AFP

Kort na rust kwam Colombia op voorsprong door een doelpunt van Luis Díaz. De spits van Liverpool scoorde met het hoofd, na een voorzet van Juan Cuadrado. In de slotfase benutte Cuadrado nog een strafschop.

Halverwege de eerste helft werd het duel kort onderbroken omdat twee toeschouwers het veld opliepen, kennelijk met de bedoeling zich aan het doel vast te plakken. Ze werden door ordebewakers al snel van het veld gehaald.

Als organiserend land hoeft Duitsland geen EK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Het team van Hansi Flick, in december op het WK in Qatar in de groepsfase uitgeschakeld, speelt vijftien maanden lang oefeninterlands en dat is vooralsnog geen succes. Eind maart werd wel nog met 2-0 gewonnen van het modeste Peru. Daarna werd in Keulen met 2-3 verloren van de Rode Duivels. Tegen Oekraïne werd vorige week ternauwernood een 3-3 gelijkspel uit de brand gesleept, waarna afgelopen vrijdag met 1-0 verloren werd in Polen.

Brazilianen lijden 4-2 nederlaag tegen Senegal

In een vriendschappelijke voetbalinterland heeft Brazilië dinsdag in de Portugese hoofdstad Lissabon een 4-2 nederlaag geleden tegen Senegal. Sadio Mané had met twee doelpunten een groot aandeel in de zege van de Afrikaanse kampioen. De spits van Bayern München scoorde in de 55e minuut de 3-1, op assist van Habi Diallo, en legde diep in blessuretijd (97e) vanop de penaltystip de eindstand vast.

© AFP

Bij de rust was het 1-1. Nadat Lucas Paqueta in de 11e minuut een perfect uitgemeten voorzet van Vinicius Junior in doel kopte, bracht Diallo (22e) Senegal langszij. De Senegalezen kwamen in de 52e minuut op voorsprong, toen Marquinhos, onder druk gezet door Mané, de bal ongelukkig in eigen doel werkte. Zes minuten later vond de verdediger van Paris Saint-Germain ook de weg naar het juiste doel, voor de 3-2.

Brazilië moet het nog altijd zonder bondscoach stellen. Nadat Brazilië op het WK in Qatar in de kwartfinales uitgeschakeld werd door Kroatië, hield Tite ermee op en een opvolger werd nog niet gevonden. In het José Alvalade-stadion van Sporting zat Ramon Menezes, normaal coach van de U20, als trainer van de Seleçao op de bank.

Polen verslikt zich in voetbaldwerg

In de EK-kwalificaties heeft Polen zich dan weer verslikt in Moldavië. De Polen waren dinsdagavond nochtans uitstekend begonnen in Chisinau. Arkadiusz Milik en Robert Lewandowski bezorgden de bezoekers na 35 minuten een schijnbaar veilige 0-2-voorsprong. Maar na de pauze stortte het Poolse kaartenhuisje helemaal in elkaar. Ion Nicolaescu scoorde al snel na de aansluitingstreffer en lukte tien minuten voor tijd ook de gelijkmaker. De winnende 3-2 van Babohlo in de 86e minuut zorgde voor een van de grootste zeges uit de geschiedenis van Moldavië, het nummer 171 op de FIFA-ranglijst. De voorbije overwinningen van Moldavië waren tegen Azerbeidzjan, Andorra, Letland en Liechtenstein. Polen staat na drie matchen slechts op de vierde plek in zijn EK-kwalificatiepoule en zal zijn tenen nog mogen uitkuisen om voorbij Modavië en Albanië rechtstreeks naar het EK te gaan. Tsjechië is groepsleider.

Haaland sluit seizoen af met 56 goals

Tot slot: Erling Haaland schonk Noorwegen zijn eerste zege van deze EK-kwalificatiecampagne. Noorwegen won dinsdagavond met 3-1 van Cyprus. Ola Solbakken opende de score voor de rust, Haaland maakte er twee na de pauze. Het Noorse fenomeen sluit het seizoen 2022-2023 af met 56 goals: niemand deed beter. Ook niet Mbappé, die er 54 lukte maar wel een WK speelde.