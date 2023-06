Dadizele/Roeselare/Izegem

Wielrenner Jens Debusschere rijdt aanstaande zondag op het Belgisch kampioenschap in Izegem zijn laatste wedstrijd. Twintig jaar lang kon hij rekenen op de steun van superfan Jelle Beerland uit Dadizele. Die bouwde zelfs zijn tuinhuis om tot het JDB-museum. Een greep uit zijn collectie truitjes is tot na het Natourcriterium te zien in KOERS in Roeselare.