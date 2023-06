Verontwaardiging in Frankrijk: vrouw en kleindochter op straat aangevallen, beelden massaal gedeeld (door politici)

Maandag, een half uurtje na het einde van de schooldag. Een zevenjarig meisje en haar grootmoeder staan aan de voordeur van hun woning in de welvarende wijk Chartrons als er plots een onbekende man op hen afkomt. Ze proberen nog naar binnen te vluchten, maar de aanvaller weet de voordeur te blokkeren, sleurt de vrouwen de straat op en geeft hen allebei enkele rake klappen. Hoewel het jonge meisje zich verdedigt door in het rond te schoppen, is het de hond des huizes die redding brengt. Het geblaf van de labrador doet de dader op de vlucht slaan.

Beide slachtoffers raakten lichtgewond en moesten naar het ziekenhuis. Volgens de grootmoeder wilde de aanvaller haar kleindochter ontvoeren. “Dit was een overval van zeldzame gewelddadigheid”, aldus de prefectuur van de departementen Nouvelle-Aquitaine en Gironde.

Psychische problemen

Hoewel de dader op de vlucht was geslagen in een zwarte Renault Clio, kon hij niet lang na de aanval al worden opgepakt - in dezelfde straat. Het gaat om een in 1993 geboren man zonder vaste verblijfplaats, maar met een voorgeschiedenis van psychische problemen. Hij werd al vijftien keer veroordeeld voor verkeersovertredingen en drugsgerelateerde inbreuken. Nu wordt hij beschuldigd van geweld, huisvredebreuk, poging tot ontvoering en ontvoering. Zijn motief is nog niet bekend. Hij ontkende de feiten ook, maar zijn schuld bleek al snel uit de beelden van de aanval.

De beelden van de aanval, die in totaal dertig seconden duurde, gingen viraal op social media nadat Nicolas Florian, voormalig burgemeester van Bordeaux (Les Républicains) ze al eerste deelde.

“Politieke recuperatie”

Veel politici in Frankrijk en het buitenland, vooral van uiterst rechtse partijen, volgden het voorbeeld van Florian en gebruikten de beelden als voorbeeld om het Europese migratiebeleid te hekelen. Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken plaatste de video dinsdag op Twitter. “Vandaag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Het doel ervan is de publieke aandacht op de problematiek te vestigen”, schreef hij bij de beelden. “Wel, ik draag graag mijn steentje bij.”

Omdat de dader al gevat werd, roept de politie nu iedereen op om de beelden opnieuw offline te halen. Florian ging al op die vraag in, maar vele anderen niet. Iets waar ook de familieleden van de slachtoffers niet blij mee zijn. Zij hebben dinsdag een persbericht verspreid waarin ze zich uitspreken tegen “het mediagebruik van de beelden zonder hun expliciete toestemming en zonder enig respect voor de slachtoffers en hun privéleven”. Daarnaast sprak de familie zich ook uit tegen de “politieke recuperatie” van de beelden.

“Het is onfatsoenlijk om dit voorval te gebruiken om een etnische afkomst onder de aandacht te brengen, of om justitie- of migratiehervormingen te bepleiten. Het recht moet sereen en op tijd geschieden in de rechtbank”, zo stond te lezen. “Niet op televisieplatformen of sociale media.”

Gerard Darmanin, Frans minister van Binnenlandse Zaken, bevestigde intussen dat de opgepakte de Franse nationaliteit heeft, net zoals zijn beide ouders en dat hij ook in Bordeaux werd geboren. “Het gaat niet om een migrant of iemand met vluchtelingenstatus.”