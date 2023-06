Opnieuw één Belgisch restaurant bij The World’s 50 Best Restaurants: “Gastronomische tempel”

Nick Bril in The Jane. — © Nattida-Jayne Kanyachalao

Het Antwerpse restaurant The Jane van Nick Bril is wereldwijd het 39e beste restaurant. Dat zeggen de experts van de gerenommeerde internationale rangschikking The World’s 50 Best Restaurants. De lijst werd dinsdagavond in het Spaanse Valencia bekendgemaakt tijdens een awardceremonie.

De rangschikking van ‘The World’s 50 Best Restaurants’ heeft sinds de opstart in 2002 een grote naam opgebouwd in de internationale culinaire wereld. De lijst wordt opgemaakt door 1.080 onafhankelijke chef-koks, culinaire journalisten en restauranthouders.

De plaatsen van nummers 51 tot 100 waren al eerder bekendgemaakt. Voor ons land staat Hof van Cleve van driesterrenchef Peter Goossens op de 52ste plaats. De organisatie feliciteerde Peter en Lieve Goossens bij het begin van de show voor hun prachtige parcours. Zij stonden maar liefst 17 jaar in de lijst en zetten eind dit jaar een stapje opzij in hun driesterrenzaak.

Bij de eerste vijftig plaatsen was het voor ons land uitkijken naar de evolutie van The Jane uit Antwerpen. Chef Nick Bril wist tijdens de editie van 2022 te stunten met een fenomenale 23ste plaats, waarmee hij zich nestelde tussen de allergrootste chefs van het moment. Een jaar later was het de vraag in welke mate de tweesterrenzaak de plaats binnen de culinaire wereldtop zou kunnen bevestigen.

Playlist

Deze keer werd het een 39ste plaats voor The Jane. “De zaak van Nick Bril is een ware gastronomische tempel”, zo klonk het onder andere bij de toelichting. Zelfs de muziek kreeg een vermelding. “Ze hebben er mogelijk de beste playlist die je ooit gehoord hebt.”

Brils kwaliteiten als chef kwamen extra op de radar toen veel experts twee jaar geleden in The Jane kwamen eten, toen de prijsuitreiking van The World’s 50 Best in Antwerpen werd georganiseerd. “Zo hebben ze onze keuken en locatie leren kennen”, zei Nick Bril toen zelf. Maar ook zonder die extra aandacht blijken de experts van The World’s 50 Best Restaurants hem niet vergeten en behoudt hij een positie bij de beste vijftig.

Dat de plaatsjes erg duur zijn, zelfs voor onbetwiste topchefs, bewijst het feit dat Hertog Jan at Botanic van Gert de Mangeleer uit de top honderd is gevallen. De zaak in het Antwerpse luxehotel The Botanic Sanctuary kwam vorig jaar binnen op de 93ste plaats in de lijst, maar dit jaar is er van het restaurant geen spoor meer.

Peruaanse winnaar

Geranium van chef Rasmus Kofoed uit het Deense Kopenhagen prijkte vorig jaar op nummer één en werd nu opgenomen in de eregalerij van The Best of The Best. De opvolger is Central uit het Peruaanse Lima, van chef Virgilio Martínez.