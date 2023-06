Vakbonden sensibiliseren op Internationale Dag tegen Vermoeidheid bij Chauffeurs

De actiedag is een initiatief van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF) dat ook in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Slovenië, Spanje en Roemenië wordt uitgerold. Zes op de tien chauffeurs geven immers aan geregeld vermoeid achter het stuur te zitten.

ACV-Transcom gaat actievoeren op verschillende vrachtwagenparkings in Vlaanderen. Dat zal het geval zijn op de parking Goordijk aan de Noorderlaan in Antwerpen, op de snelwegparking langs de E17 in Nazareth, de snelwegparking langs de E40 in Groot-Bijgaarden, de snelwegparking langs de E40 in Heverlee en de parking aan de Transportzone in Rekkem.

BTB-ABVV gaat een bezoek brengen aan werkgeversfederaties, opdrachtgevers en hun bedrijven uit de sector om hen te wijzen op de problematiek. De socialistische vakbond publiceert ook zijn tiende zwartboek parkings, waaruit onder meer blijkt dat 90 procent van de chauffeurs voor de nachtrust lang moet zoeken naar een parkeerplaats.

ACLVB lanceert een nationale sensibiliseringscampagne om de gevolgen van vermoeidheid bij chauffeurs onder de aandacht te brengen en op te roepen tot concrete maatregelen om de werkomstandigheden voor chauffeurs in België te verbeteren. De liberale vakbond zal op strategische locaties informatieve flyers verspreiden.

Onregelmatige uurroosters

Uit een studie die ETF in 2021 uitbracht, blijkt dat 60 procent van de vrachtwagenchauffeurs en 66 procent van de buschauffeurs naar eigen zeggen geregeld vermoeid achter het stuur kruipt, met alle risico’s van dien. De oorzaken die de chauffeurs aanhalen, zijn lange werktijden, onregelmatige uurroosters en onvoldoende rustpauzes.

Door 21 juni uit te roepen tot ‘Day Against Driver Fatigue’ wil ETF werkgevers en beleidsmakers aanmoedigen om concrete maatregelen te nemen. “Het enige antwoord op de huidige crisis in de sector van het wegvervoer is ervoor zorgen dat chauffeurs in goede omstandigheden hun job kunnen doen, een eerlijk loon krijgen en beschermd worden door faire regels”, klinkt het.