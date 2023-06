De 34-jarige Andrew V., de vader van Kyara (4) en Kyano (8), de kindjes die zondagnacht omkwamen bij een brand in Sint-Amands, is aangehouden. Het parket verdenkt hem ervan dat hij de brand zelf aanstak om zijn ex-vriendin te treffen. In zijn entourage had hij zijn ‘plan’ al meermaals aangekondigd.