Recordvangst van meer dan 28 ton haaienvinnen in Brazilië

Volgens het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen (Ibama) gaat het om de grootste operatie in zijn soort.

De 28,7 ton haaienvinnen komen van ongeveer 10.000 blauwe en makohaaien, aldus Ibama. Ze werden in verschillende regio’s aan de Braziliaanse kust gevangen.

Bijna alle vinnen werden in beslag genomen bij een bedrijf in de zuidelijke deelstaat Santa Catarina. De rest werd onderschept op de luchthaven van Sao Paulo.

© via REUTERS

De vinnen zouden illegaal worden geëxporteerd naar Azië, waar de handel, met Hongkong als middelpunt, goed is voor 465 miljoen euro. De vinnen brengen in Oost-Azië zowat 1.000 dollar op per kilogram. Ze worden er gebruikt om soepen van te maken die als delicatesse worden beschouwd in de traditionele Chinese keuken.

Eind mei voegde Brazilië de makohaai toe aan de lijst van bedreigde diersoorten.