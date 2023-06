Meer dan 40 doden bij rellen en brand in vrouwengevangenis in Honduras

Bij een confrontatie tussen rivaliserende bendes en een brand zijn dinsdag zeker 41 mensen om het leven gekomen in een vrouwengevangenis in de buurt van de Hondurese hoofdstad. Dat zegt de politie.

Volgens een eerste raming stierven ten minste 41 vrouwen bij een vechtpartij in de gevangenis, 25 km ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa. Volgens lokale media brak de brand uit na gevechten tussen rivaliserende bendeleden.

De autoriteiten troffen tientallen lichamen aan, zei een woordvoerder van het onderzoeksagentschap van de nationale politie. De brand kostte het merendeel van de levens, maar sommige van de slachtoffers waren neergeschoten. Minstens zeven gedetineerden worden in een lokaal ziekenhuis behandeld voor schot- en steekwonden.

De voorzitter van de families van de gedetineerden, Delma Ordoñez, vertelde lokale media dat leden van een vrouwengroep de cel van een rivaliserende bende in brand hadden gestoken. Het gebouw waar de slachtoffers zijn omgekomen “is volledig verwoest. Het is in de as gelegd”, zei ze. De gevangenis herbergt zowat 900 vrouwen.

© REUTERS

Viceminister van Veiligheid en hoofd van het gevangeniswezen Julissa Villanueva kondigde op Twitter een “noodtoestand” aan en veroordeelde het geweld. Dat ontstond volgens haar naar aanleiding van recente pogingen van de autoriteiten om illegale activiteiten in de gevangenissen in te perken en “de acties die ondernemen tegen georganiseerde misdaad”. “We gaan niet terugkrabbelen”, aldus Villanueva. Ze kondigde aan dat een onderzoek geopend zou worden om “al degenen in de gevangenis die samenspannen met georganiseerde misdaad” te vervolgen. “Het verlies van mensenlevens zal niet getolereerd worden.”

President Xiomara Castro zei geschokt te zijn door de “monsterlijke moord” van de vrouwen door “machtige straatbendes”. Ze uitte haar solidariteit met de nabestaanden en zei dat ze “drastische maatregelen” zou nemen.

Tal van leden van politie en leger werden ingezet rond de gevangenis waar familieleden van gedetineerden zich verdrongen op zoek naar informatie.

© AFP