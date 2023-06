“Het had gelukkig geen invloed op de spelers”: zaak-Courtois volgens bondscoach Tedesco niet de oorzaak van moeizame wedstrijd

Eerst de analyse van de wedstrijd.

“Het was moeilijk in het begin”, aldus Tedesco. “Estland zette veel druk en dat maakte het ons moeilijk. We wisten dat dit zou gebeuren en mochten daar niet verbaasd over zijn. We waren heel nerveus. We speelden te zacht, te traag, … Het is niet op die manier dat je een compact blok uit elkaar kunt spelen. Het is hier niet makkelijk. Hier gaan concurrenten nog punten verliezen denk ik.”

Er was lof voor Lukaku.

“De goals van Lukaku waren belangrijk. Dat was nodig om ons spel te veranderen. Dat bleek ook. Dan waren we niet meer nerveus en gingen we beter spelen.”

Tedesco sprak over de drie verrassingen in de basiself: Vranckx, Bakayoko en Trésor.

“Bakayoko was goed, ook zonder bal. In de eerste helft vooral. We hebben nu eenmaal goede spelers in één-tegen-éénsituaties. Vranckx bracht ik omdat ik zoveel mogelijk hetzelfde profiel als Onana wilde. Hij deed het goed. Trésor vond ik goed. Hij liep goed tussen de lijnen, maar het was niet makkelijk om hem te vinden. De tweede helft speelde hij nog beter.”

Op sportief vlak is de bondscoach tevreden over hoe deze EK-voorronde verloopt.

“Ik ben heel positief. Zeven op negen en we hebben nog niet verloren. Ik wilde er vooraf niet te veel aandacht aan besteden, maar met de geblesseerden die we hadden – Onana, Trossard, De Bruyne – hebben we het goed gedaan. Het zijn belangrijke spelers. Het was niet makkelijk hoor. Ook met dat EK voor beloften dat woensdag begint. Vier punten geven me een goed gevoel. Ik heb nu achttien spelers aan de aftrap gebracht. Het is goed ik zoveel spelers heb kunnen zien spelen.”

Tot slot was er de scherpe reactie van Thibaut Courtois op de persconferentie van Tedesco op maandag.

“Ik ga daar niet veel meer over zeggen. Ik heb op de persconferentie gezegd wat ik wilde zeggen. Ik wilde kort en eerlijk zijn. Nu is het niet meer aan mij om daarover in publiek iets te zeggen. Het heeft gelukkig allemaal geen invloed gehad op de spelers. De sfeer was goed in de groep. Er was de focus die we nodig hadden om deze wedstrijd aan te vatten.”