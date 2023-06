Oekraïne volop bezig met tegenoffensief, maar ook Rusland komt met verrassingsaanval: “Ze hebben uit fouten geleerd”

“De vijand heeft zijn troepen uitgebreid en voert een actief offensief uit in de richting van Lyman en Kupyansk om ons het initiatief te ontnemen. Onze troepen handelen moedig tegenover de overmacht aan krachten en middelen van de vijand en staan niet toe dat de vijand oprukt”, aldus de politicus volgens de Duitse krant Bild. De situatie in het oosten zou “moeilijk” zijn, klinkt het nog.

Pro-Kremlin bloggers zouden ook een Russisch offensief melden in de regio’s Charkov en Loehansk. Het Amerikaanse Institute for the Study of War spreekt ook van een Russische aanvalsoperatie en van Russische successen in de buurt van Kupyansk, in het oosten van het land.

Volgens Markus Reisner, kolonel van de Oostenrijkse strijdkrachten, heeft Rusland uit zijn fouten geleerd. “In het leger zijn er verschillende domeinen van oorlogvoering: landruimte, luchtruimte, ruimte, informatieruimte en cyberspace. Wat opvalt is dat de Russen zich in het domein land, waar ze herhaaldelijk ernstige fouten hebben gemaakt, vooral in de eerste paar maanden, langzaam beginnen aan te passen”, vertelde hij aan N-tv. Rusland zou volgens Reisner de gevechten op een meer gesynchroniseerde manier uitvoeren dan voorheen. “Ze zetten niet langer botweg een colonne tanks in beweging die aanvalt, verliezen maakt en weer aanvalt. Nu begeleiden ze dat met aanvalshelikopters die vanop grote afstand raketten op de Oekraïners afvuren.”

Op de nacht van maandag op dinsdag vond een droneaanval plaats in Kiev. — © AFP

Vervelende verrassing

Bovendien is er een gerichte storing in het elektromagnetische veld langs het hele front. “Hierdoor kunnen de Oekraïners moeilijk met elkaar communiceren en kunnen ze hun drones niet meer gebruiken”, zegt militair expert Reisner. Dit doet vooral Oekraïne pijn, zei hij. “Oekraïne heeft de afgelopen maanden heel innovatief laten zien dat het juist door het gebruik van drones veel successen boekt. Het was daarom een vervelende verrassing voor Oekraïne dat de Russen het elektromagnetische veld weer bezetten.”

En hier wordt volgens Reisner “een grote tekortkoming” in het luchtruim duidelijk. “Er is een gebrek aan krachtige luchtstrijdkrachten en luchtafweer. De gevechtshelikopters die de Russen gebruiken, kunnen Oekraïense colonnes op acht kilometer afstand aanvallen. Er is behoefte aan luchtafweer om de naderende Oekraïense colonnes te beschermen en te voorkomen dat de helikopters hen aanvallen nog voor ze op de plaats van bestemming zijn.”

Als Oekraïne meer gevechtsvliegtuigen had, zou het de Russische posities van tevoren aanpassen. De militaire expert vergelijkt het met D-Day in de Tweede Wereldoorlog: “Stel je voor dat de geallieerde luchtmacht die aanvallen niet had uitgevoerd in de weken en maanden voordat de troepen landden in juni 1944. Dan waren ze op de Duitsers gevallen die perfecte posities hadden ontwikkeld en helemaal klaar stonden.”