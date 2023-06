Belgian Cats versus Europees kampioen Servië in kwartfinale EK

Servië had het in Ljubljana en in het barrageduel tegen Groot-Brittannië niet onder de markt. Na een spannende partij (13-10, 29-28 halfweg en 45-42)) wonnen de Serviërs met 66-60 van Groot-Brittannië. Yvonne Anderson (10 punten), Masa Jankovic (10 punten) en Jovana Nogic (16 punten) waren de topschutsters bij Servië. Op de vorige twee EK’s verloren de Belgian Cats, de nummer 7 van de wereld, steeds van Servië. In 2019 in het Servische Zrenjanin met 70-66 en op het EK in 2021 en in het Spaanse Valencia de halve finale met 74-73. Als de Cats ditmaal wel winnen speelt het komend weekend enerzijds altijd voor een medaille en is het anderzijds zeker van een stek op het olympisch kwalificatietoernooi in februari. Kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs is naast een medaille op dit EK de grote uitdaging voor Emma Meesseman en haar ploegmaats.

In 2021 en in het Japanse Tokio waren de Cats er voor het eerst bij op een Olympische Spelen. De Belgian Cats bereikten bij hun debuut de kwartfinale en eindigden op een zevende plaats.