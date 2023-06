Geen licentie voor Apollo Amsterdam: BNXT League start met 20 ploegen

Apollo Amsterdam, hiet aan het werk in Leuven Bears, speelt volgend seizoen niet meer in de BNXT League. — © Vel

Apollo Amsterdam is er niet in geslaagd een licentie te verwerven voor deelname aan editie 2023-2024 van de BNXT League. Het bestuur van de club deelt mee in een persbericht dat men er niet in geslaagd is het nodige budget rond te krijgen. De BNXT League gaat in het weekend van 22 september dan ook van start met 20 ploegen waarvan 11 uit België, met nieuwkomer Kortrijk Spurs, en 9 uit Nederland.

Hopelijk gaat Donar Groningen effectief van start. De Nederlandse club, die wel een licentie op zak heeft, deelde twee weken geleden mee dat het ook met financiële problemen kampt.De twintig ploegen van de BNXT League:

Okapi Aalst

Belfius Mons-Hainaut

Circus Brussels Basketball

Filou Oostende

Hubo Limburg United

Kangoeroes Basket Mechelen

RSW Liège Basket

Spirou Basket

Stella Artois Leuven Bears

Telenet Giants Antwerp

House of Talents Kortrijk Spurs

Nederland: