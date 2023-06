De zelfverklaarde “vrouwenhater” die uiteindelijk tegen de lamp liep: wie is Andrew Tate en waar wordt hij van beschuldigd?

De controversiële Brits-Amerikaanse influencer Andrew Tate (36) is in Roemenië aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep om vrouwen seksueel uit te buiten. Maar wie is Tate en waar wordt hij allemaal van beschuldigd?

Hij noemt zichzelf een “vrouwenhater” en komt daar ook openlijk voor uit. Vrouwen noemen hem “gevaarlijk”. Het Britse gerecht onderzoekt Tate namelijk wegens verschillende feiten van seksuele agressie in het Verenigd Koninkrijk tussen 2013 en 2016.

En nu wordt hij ook officieel aangeklaagd voor verkrachting, mensenhandel en het vormen van een georganiseerde criminele groep om vrouwen seksueel uit te buiten. Dat meldt DIICOT, een gespecialiseerde eenheid van het Roemeense parket voor de georganiseerde misdaad.

Seksistisch

In 2016, tijdens zijn deelname aan de Britse ‘Big brother’, kwam het vrouwonvriendelijk gedrag van Tate voor het eerst echt aan het licht. Hij werd het huis uitgezet nadat er een video opdook waarin te zien was hoe hij een vrouw sloeg met een riem. Daarover zei Tate dat de beelden vals waren en dat iemand ze had gemanipuleerd.

Ondanks het abrupte einde was zijn deelname aan het programma het begin van zijn online-carrière. Hij postte heel wat video’s en verscheen in verschillende podcasts. In een van de video’s beschreef Tate hoe hij altijd een mes naast zijn bed had liggen en hoe hij een vrouw zou straffen als ze hem zou beschuldigen van vreemdgaan: “Knallen met dat mes. Een knal in haar gezicht en dan grijp ik haar bij de nek”. Later in een interview gaf hij aan dat “vrouwen aan mannen worden gegeven en aan hen toebehoren”.

In een interview met een andere YouTuber zei hij dat hij “absoluut een vrouwenhater” was en voegde eraan toe: “Ik ben een realist en als je een realist bent, ben je seksistisch. Er is geen manier om geworteld te zijn in de realiteit en niet seksistisch te zijn.” In diezelfde video beschreef hij vrouwen als “intrinsiek lui” en zei hij dat er “niet zoiets bestaat als een onafhankelijke vrouw”.

Tot tweemaal toe werd Tate intussen van verschillende sociale mediaplatforms verbannen, waaronder Youtube, Facebook en Instagram voor het verspreiden van haat. Tate werd ook verbannen van Twitter omdat hij zei dat “vrouwen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor seksueel misbruik”. Er was ook sprake van homofobe en racistische uitspraken. Maar sinds de overname door Elon Musk zit de influencer weer op Twitter, waar maar liefst 6,9 miljoen mensen hem volgen.

Officieel aangeklaagd

Toen de politie in 2017 onderzoek voerde naar de beschuldigingen van misbruik, vluchtte Tate naar Roemenië. In video’s zei hij daar later over dat hij “geen verkrachter is, maar wil kunnen doen wat hij wil”. Maar ook in Roemenië kwamen hij en zijn broer Tristan - die mee verhuisde - in aanraking met de politie. Op 11 april 2022 werd zijn huis doorzocht naar aanleiding van een klacht over mensensmokkel en verkrachting. Na beschuldigingen van mensenhandel en verkrachting werden ze beiden meegenomen voor verhoor. Uiteindelijk werden ze eind december gearresteerd en werd hun aanhouding meermaals verlengd. De broers werden uiteindelijk onder huisarrest geplaatst.

Dinsdag werden ze ook officieel aangeklaagd voor verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt beschuldigd van verkrachting van de slachtoffers, terwijl zijn broer wordt aangeklaagd wegens aanzetten tot geweld. Een Roemeense rechter heeft nu 60 dagen de tijd om de dossiers in te zien voordat de zaak voor de rechtbank kan worden gebracht. Het hele proces zal vermoedelijk nog jaren in beslag nemen.

