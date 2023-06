Waarom we Messi niet zullen horen over de mensenrechten in Saudi-Arabië

Hij gaat voetballen in de VS, maar zijn vakanties zal Lionel Messi in Saudi-Arabië doorbrengen. Voor een jaarlijks vijfdaags reisje - zonder kritische geluiden - ontvangt hij in totaal 22,5 miljoen euro.

Toen Messi (35) afgelopen mei voor een snoepreisje naar Saudi-Arabië trok, kon zijn toenmalige werkgever Paris Saint-German daar niet mee lachen. De club was niet op de hoogte en sanctioneerde zijn stervoetballer. Messi excuseerde zich, maar kon de reis niet annuleren. Nu blijkt ook waarom. Messi heeft een stevig contract afgesloten met Saudi-Arabië om toerisme-ambassadeur te worden.

Volgens The New York Times, dat de details uit het contract kon lezen, krijgt Messi 22,5 miljoen euro om drie jaar promotie voor het land te verzorgen. Daarvoor moet hij er jaarlijks één vakantie doorbrengen van minimaal vijf dagen. De reis, vijfsterrenhotels en restaurants worden betaald voor hem en tot twintig familieleden. Ook moet hij buiten die vakanties minimaal tien berichten op sociale media aan het land wijden, wordt hij onderdeel van een toeristische campagne en heeft hij nog wat kleinere verplichtingen.

Het contract dat The New York Times inzag, is gedateerd op 1 januari 2021 en het is onduidelijk of het de laatste versie is.

© IMAGO/Mike Schmidt

Naast de bedragen springt een andere verplichting in het oog. Want Saudi-Arabië wil dan wel sier maken met Messi, misschien is nog belangrijker wat hij niet zegt. Er is afgesproken dat Messi niets mag zeggen dat de reputatie van het land kan beschadigen. Mondje dicht over mensenrechtenschendingen dus.

Wie de Argentijn volgt op sociale media, alleen op Instagram al 473 miljoen mensen, leest over palmbomen of ziet hem met vrouw en kinderen door Diriyah lopen. Het Saudische toerismebureau brengt na elke familievakantie sterk geregisseerde foto’s naar buiten van Messi en zijn gezin. Bij een traditionele hoedenmaker, in een spelletjeshal, of bij een van zijn ‘niet te missen bezienswaardigheden’, zoals de Rode Zee.