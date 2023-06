Een wedstrijd waterpolo is er niets tegen! EK-kwalificatieduel tussen Schotland en Georgië stilgelegd door massa’s water op veld

De EK-kwalificatiewedstrijd tussen Schotland en Georgië is momenteel stilgelegd wegens een hallucinante hoeveelheid aan water op het veld in Glasgow. Bij iedere beweging die een speler maakte, schoot het water de lucht in. Van voetballen was geen sprake, want de bal rolde amper over de grasmat. Het is nog maar de vraag of de wedstrijd hervat kan worden.