Auto belandt in Albertkanaal: man ongedeerd, vrouw in kritieke toestand naar ziekenhuis gebracht

Merksem

Aan de Vaartkaai in Merksem, onder de brug van de Noorderlaan, is dinsdagavond een voertuig met twee inzittenden in het Albertkanaal beland. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. Eén inzittende, een vrouw, is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.