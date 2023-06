Patro huurt ex-Kanarie Iebe Swers van KV Mechelen

Patro heeft een nieuwe zomertransfer beet: Iebe Swers (26) komt op huurbasis over van KV Mechelen met optie tot koop. “Patro is momenteel in volle ontwikkeling en beleefde een prachtseizoen. Ik ben dan ook blij met mijn nieuwe club”, reageerde de Alkenaar.

De snelle rechterflankverdediger startte zijn carrière bij Herk Sport, maar brak door bij STVV. De Alkenaar debuteerde er al op zijn zestiende in het eerste elftal. Na een uitleenbeurt aan Lommel verhuisde Swers naar Seraing waarmee hij tweemaal promoveerde. Daarna volgde een mooie transfer naar KV Mechelen, dat hem nu verhuurt aan Patro.

“Vorig seizoen kreeg ik maar weinig speelkansen bij Mechelen, daarom had ik in de winterstop al contact met de club. De overgang werd uiteindelijk uitgesteld tot de zomer waardoor we nu wel snel tot een akkoord kwamen. Ik ken de ploeg want ik speelde er al tegen met Lommel en Seraing. Patro is momenteel in volle ontwikkeling en beleefde zopas een prachtseizoen. Ik ben dan ook blij met mijn nieuwe club,” glunderde Iebe die vorig weekend in het huwelijksbootje stapte en in Sint-Truiden woont.