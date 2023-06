Hij blijft de records opstapelen: Cristiano Ronaldo krijgt een Guinness World Record met 200ste (!) interland voor Portugal

Ook op 38-jarige leeftijd blijft Cristiano Ronaldo de records opstapelen. Dinsdagavond bereikte de Portugees alweer een nieuwe mijlpaal: hij is de eerste mannelijke speler die 200 keer voor zijn land uitkomt. Voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland werd Ronaldo hiervoor in de bloemetjes gezet. Fier poseerde hij met een Guinness World Record-certificaat.

In maart werd Ronaldo met zijn 197ste interland, tegen Liechtenstein, al de voetballer met de meeste caps achter zijn naam. Bader Al-Mutawa uit Koeweit is sindsdien recordhouder af. Ter vergelijking: Jan Vertonghen, recordinternational der Belgen, zit op 36-jarige leeftijd nog ‘maar’ aan 148 caps. Het doet het record van Ronaldo alleen nog maar meer tot de verbazing spreken.

“Het zou mooi zijn als ik er in mijn 200e interland weer een maak”, sprak de Ronaldo voor de wedstrijd tegen Ijsland. “Ik jaag geen records na, de records jagen op mij. Het motiveert me wel om op het hoogste niveau te blijven acteren. Nooit had ik durven dromen dat ik dit allemaal ging verwezenlijken.”

Sinds Roberto Martinez aan het roer kwam te staan bij Portugal, speelde Ronaldo tot nu alle kwalificatiewedstrijden. Hij bedankte de voormalige bondscoach door zowel tegen Liechtenstein (4-0) als tegen Luxemburg (6-0) twee keer te scoren. Tegen Bosnië (3-0) deed hij de netten ook trillen, maar werd zijn doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

