Toeristen worden wakker met orang-oetan in huis die handen wast en frisdrank opdrinkt: “Is dit echt?!”

Twee Britse vrienden zullen zich hun vakantie aan Indonesië nog lang herinneren. Donderdagochtend werden ze plots gewekt door wat gerommel in de kamer. Nee, er waren geen dieven, maar wel… een orang-oetan. Het dier nam rustig een kijkje in het huis en waste de handen. En even later trakteerde de orang-oetan zichzelf nog op een frisdrankje.