5 miljoen euro voor nieuwe geluidsschermen aan de E314 in Genk. — © TV Limburg

Genk

Er komen nieuwe geluidsschermen aan de E314 in Genk, meer bepaald tussen de afritten Genk-Centrum en Genk-Oost. De buurtbewoners aan de kant van Oud-Waterschei klagen al jaren over geluidoverlast door het verkeer op de autosnelweg. Het plaatsen van de geluidsschermen is een samenwerking tussen het Genkse stadsbestuur en de Vlaamse overheid, goed voor een investering van 5 miljoen euro.