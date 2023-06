Na gijzeling in Hasseltse binnenstad: politiezone LRH maakt 3D-luchtbeelden van strategische plekken om sneller te kunnen ingrijpen

Hasselt

Politiezone LRH brengt zijn grondgebied in kaart met driedimensionele luchtbeelden om sneller te kunnen reageren bij crisissen. Aanleiding is een gijzeling vorig jaar in de Koning Albertstraat waar speciale politie-eenheden het slachtoffer konden bevrijden na een interventie waarbij de winkelstraat urenlang werd afgesloten. LRH is de eerste zone in Vlaanderen die dit doet. Het gaat vooral om strategische plekken zoals op- en afritten van de snelwegen, Park H en de Ikea-site. Maar ook de hele binnenstad wordt gefilmd met drones. Het project zal twee tot drie jaar in beslag nemen.