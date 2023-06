Anja Feliers stelt elfde psychologische thriller voor

Bilzen

Aan de vooravond van haar twintigjarig schrijversschap stelt Anja Feliers haar elfde psychologische thriller voor. Zuiver gaat over een schijnbaar gelukkig koppel dat in Oud-Rekem aanzien heeft, maar dan wordt er een lijk gevonden. Feliers neemt de lezer via psychologe Kathleen Verlinden mee op pad. Het gaat er niet enkel om wie wat gedaan heeft maar waarom. Volgend jaar is de Bilzerse met 120.000 exemplaren twintig jaar bezig, en ze plant iets speciaal voor haar groeiend lezerspubliek.