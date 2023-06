Synchroonzwemmers Lisa Ingenito en Renaud Barral combineren topsport met voltijdse job: “Professionele duo’s trainen zeven tot twaalf uur per dag”

Renaud Barral en Lisa Ingenito schonken België dit voorjaar met brons op de wereldbeker in het Canadese Markham een allereerste medaille op internationaal niveau in het synchroonzwemmen. Tijdens de Europese Spelen in Polen hopen ze in de gemengde duocompetitie opnieuw te scoren, al wordt dat niet eenvoudig voor deze amateurs in een door profs gedomineerde sport.

De 35-jarige Barral en de 24-jarige Ingenito werken allebei voltijds en moeten dat combineren met heel wat trainingsuren in en naast het zwembad. “We hebben eigenlijk twee levens”, zegt Lisa Ingenito, die als kine aan de slag is. “Naast onze job brengen we zowat vijftien uur per week door in de club. En dan zijn er nog de uren in de gym, of wanneer je thuis aan souplesse werkt.”

“Het zou goed zijn mochten we deels kunnen professionaliseren”, vult Barral, werkzaam in de HR-sector, aan. “Er kruipen enorm veel trainingsuren in het synchroonzwemmen. Professionele duo’s trainen zeven tot twaalf uur per dag. Daarnaast worden vaak nieuwe regels ingevoerd, waardoor we onze choreografie geregeld moeten aanpassen. Dit jaar hebben we vier competities gedaan en ik denk dat wij niet een keer dezelfde oefening hebben afgewerkt. Ook dat vraagt veel van onze lichamen.”

Op de Europese Spelen zullen de synchroonzwemmers uit Anderlecht en Overijse aantreden in twee disciplines voor gemengde duo’s: donderdag de technische routine, met een aantal verplichte elementen in de oefening, en zaterdag de vrije routine. De wedstrijden gelden ook als Europees kampioenschap. “Het is een van de belangrijkste afspraken van het seizoen. Wij kijken er met ongeduld naar uit”, zegt Barral.

Vorig jaar greep het Belgische duo op het EK twee keer nipt naast een medaille, met een vierde en vijfde plaats. “De gemengde duocompetitie was vorig jaar vrij nieuw, maar intussen zetten veel landen er meer op in. Veel duo’s hebben we nog niet in actie gezien. We zullen zien wat hun niveau is. We proberen sowieso om zo dicht mogelijk bij het podium te geraken”, stelt Ingenito.

“We willen onze beste prestatie leveren. Dat is het belangrijkste. Dan zullen we zien waar ons dat brengt. We moeten het plezier dat wij in het water hebben zo goed mogelijk trachten over te brengen naar de jury en het publiek”, vult Barral aan.

Geen olympische discipline

Synchroonzwemmen is dan wel een olympische sport, de gemengde duocompetitie is dat niet. Barral en Ingenito zullen er dan ook niet bij zijn volgend jaar in Parijs. “Heel jammer. Maar het is al een goeie stap dat de competities voor gemengde duo’s hier in Polen op het programma staan. Hopelijk wordt het in 2028 geïntegreerd op de Olympische Spelen”, zegt Ingenito. “Intussen zijn jongens al opgenomen in de teamcompetities voor Parijs. Dat is een eerste stap. Fingers crossed voor ‘28”, aldus nog Barral.

Het brons op de WB in Canada in maart was alvast een opsteker. “Een hele verrassing”, zeggen ze in koor. “Het was de eerste medaille voor België op het internationale circuit in het synchroonzwemmen. Mooi dat wij dat aan onze federatie en onze club konden schenken.”