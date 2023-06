“Aangezien we nu terug veilig kunnen reizen trokken we naast Frankrijk ook naar Spanje, Portugal, Turkije en zelfs Brazilië.” — © ronnybas - stock.adobe.com

Vanaf maandag zetten uitbaters van enkele B&B’s niet alleen hun deuren open, maar ook hun hart. De vrijgezelle Vlamingen die wonen en werken in het buitenland zoeken een partner in het tweede seizoen van B&B Zoekt Lief. “We trekken zelfs naar Brazilië”, vertelt An Lemmens.