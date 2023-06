De handtekeningen zijn gezet: Stijn Vreven wordt de nieuwe coach van KV Oostende

De 49-jarige Vreven tekende eerder dit jaar nog een contract om volgend seizoen in tweede afdeling bij Belisia SV aan de slag te gaan, maar de Bilzense club bevestigde eerder al dat ze Vreven zou laten gaan als de interesse van Oostende echt concreet werd.

“Eerst en vooral ben ik Belisia Bilzen dankbaar dat ze mij laten vertrekken naar Oostende”, zegt Vreven. “Voor mij was het namelijk een kans die ik niet wou laten schieten. Niet enkel omdat KVO twee reeksen hoger speelt dan Bilzen, maar vooral omwille van het feit dat ik goede gesprekken had met Nils Vanneste en we op dezelfde golflengte zitten. We delen eenzelfde voetbalvisie én bovendien is de club ambitieus om een gooi te doen naar de promotie.”

“Daarnaast is de accommodatie op het trainingscomplex echt wel indrukwekkend”, gaat hij verder. “Genoeg redenen voor mij om volmondig voor deze club te kiezen. Ik herinner me zowel als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer in krijgen, dat de tegenstanders hier niet graag komen spelen en dat we de fans vanaf de eerste minuut meetrekken in ons enthousiasme. Als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek. Ik kijk alvast uit naar de eerste oefenwedstrijden zodat ik iedereen beter kan leren kennen.”

Dwingend voetbal met druk vooruit

“De voorbije weken hadden we gesprekken met verscheidene kandidaten, maar Stijn Vreven stond al vrij snel hoog genoteerd op mijn lijstje”, aldus kersvers sportief manager Nils Vanneste. “Zoals Stijn zegt, delen we eenzelfde voetbalvisie. We houden allebei van dwingend voetbal met druk vooruit en veel inzet en strijd. Maar belangrijk is dat Stijn zich ook aanpast aan de spelers die hij ter beschikking heeft.”

“Hij speelt in functie van zijn spelerskern, niet andersom. Ook tijdens de wedstrijden kan hij makkelijk schakelen in zijn veldbezetting en bovenal is het een persoon die met zijn karakter en leiderschap een groep kan meekrijgen in zijn verhaal. Ik ben overtuigd dat zijn enthousiasme aanstekelijk zal werken op de spelersgroep.”

Belisia plaatste eerder vandaag onderstaand bericht op Facebook.