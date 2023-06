Ewout De Keyser animeert wedstrijdbegin in stilgelegde interclub in Geluwe: “Het was mijn opdracht om de koers open te breken”

De weergoden speelden de organisatoren parten in de interclub in Geluwe. De wedstrijd begon nochtans onder een gunstig gesternte, maar snel doken de eerste onweerswolken op. Half koers besliste de wedstrijdjury om de wedstrijd voortijdig te staken. Ewout De Keyser, die bij vroege vluchter Mathias Vanoverberghe aanpikte, reed toen in een kansrijke positie.

Mathias Vanoverberghe (WT Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen) wou een snelle schifting doorvoeren en slaagde in Geluwe in zijn opzet. “De ploegleiding gaf me de opdracht om op de smalle baantjes de wedstrijd snel open te breken”, zegt Ruienaar De Keyser (Dovy Keukens-FCC), die snel bij Vanoverschelde aanpikte. In een nog iets latere fase pikten Sven Noels, ploegmakker van Vanoverberghe, thuisrijder Arne Santy, ploegmakker van De Keyser en Alex Vandenbulcke (Tarteletto-Isorex) voorin aan.

“Ik had snel een voorgevoel dat de wedstrijd zou stopgezet worden. Toen het begon te hagelen, liet Noels het lopen. We bleven met vier over. Na ons volgde een achttal met daarbij mijn ploegmakker Alessio De Maere. Toen er steeds meer water op de weg bleef staan, moest de wedstrijdjury ingrijpen. Met twaalf hadden we een grote kans om voorop te blijven. In de finale was het de bedoeling om de kaart van Arne Santy te trekken, maar zo ver kwam het niet. Dat de wedstrijd werd stopgezet, vind ik jammer, maar ik kan wel begrip opbrengen voor de beslissing van de wedstrijdjury”, deelt De Keyser de mening van Vanoverberghe en heel veel collega’s.

Vroeger rust dan verwacht

De Keyser reed zondag in de Ardennen de loodware Romsée-Stavelot-Romsée waarin hij veertiende eindigde. “Ik stond met enige twijfel aan de start van deze interclub. Zou ik voldoende gerecupeerd zijn? De eerste vijf kilometer was het wat moeilijk, maar redelijk snel vond ik het juiste ritme. Redelijk vlot legde ik de brug naar koploper Vanoverberghe. We geraakten met een heel sterke kopgroep weg en dus zag ik het wel zitten. Ik vond het wel plezant ondanks het slechte weer. Achteraf bekeken was de wedstrijd stopzetten de enige juiste beslissing. Het bleef onophoudelijk regenen en dus zou het ronde na ronde gevaarlijker worden. Vroeger dan verwacht zijn we dus aan wat rust toe nadat ik behoorlijk wat zware interclubs heb afgewerkt. Normaal gezien rijd ik zondag de regionale wedstrijd in Hansbeke.”