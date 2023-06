Van ‘Brobbeast’ tot de recordman van Ajax: deze drie Nederlanders houden de Jonge Duivels maar beter in de gaten

Micky van de Ven (Verdediger, 21, Wolfsburg)

Boomlange centrale verdediger die Volendam, waar hij al op zijn negentiende tot aanvoerder werd benoemd, in 2021 verliet voor een avontuur in de Bundesliga. Bij Wolfsburg speelde Van de Ven nog een tijdje onder Mark van Bommel. Maakte afgelopen seizoen veel indruk bij Wolfsburg, wat ervoor zorgde dat hij op de lijstjes van de grootste Europese clubs terechtkwam. Zo zou Liverpool hem deze zomer erg graag willen binnenhalen. Binnen de Nederlandse belofteploeg geldt hij als één van de absolute leiders. Niet voor niets werd hij door bondscoach Erwin van de Looi tot viceaanvoerder benoemd.

Verdediger Micky van de Ven: gegeerd door Liverpool. — © AP

Brian Brobbey (Aanvaller, 21, Ajax)

Brian Brobbey, bijgenaamd Brobbeast, is een blok graniet van 1,80 meter die ook nog eens behoorlijk snel is. Het jeugdproduct van Ajax vertrok in de zomer van 2021 transfervrij naar RB Leipzig, maar een jaar later werd hij al terug naar Amsterdam gehaald… voor liefst 16 miljoen euro. Afgelopen seizoen was hij bij Ajax goed voor veertien goals en vier assists. Brobbey, die Ghanese roots heeft, is een broer van ex-Anderlecht-verdediger Derrick Luckassen. Brobbeast is geen grote prater, maar krijgt in Nederland wel geregeld de lachers op zijn hand met zijn interviews na de wedstrijden. Onze favoriete quote: “Wat ik zou doen als ik geen voetballer was geworden? Tennissen. Of ik er goed in ben? Nee, helemaal niet, maar ik vind het wél leuk.”

Brobbey: een brok graniet die ook de lachers op zijn hand krijgt. — © BELGA

Ryan Gravenberch (Middenvelder, 21, Bayern München)

Met een door het gespecialiseerde Transfermarkt.be geschatte marktwaarde van 30 miljoen euro is Ryan Gravenberch veruit de duurste speler in de selectie van Nederland. Dat hoeft niet te verbazen, aangezien Bayern München vorige zomer meer dan 20 miljoen euro op tafel legde om hem weg te halen bij Ajax. Zijn eerste seizoen in Duitsland werd geen onverdeeld seizoen – hij slaagde er niet in om een basisplaats te veroveren – maar bij Jong Oranje geldt hij wel als een van de absolute smaakmakers. Tijdens de oefenwedstrijd van vorige week tegen Japan (0-0) was Gravenberch een van de uitblinkers, als draaischijf op het middenveld. Gravenberch was amper zestien jaar en 130 dagen oud toen hij zijn debuut voor Ajax maakte, daarmee is hij nog steeds de jongste debutant in de geschiedenis van de Amsterdammers.