Ook de dieren hebben het warm: klanten vinden katten in de koelkast van supermarkt

Twee katten uit Thailand hebben een erg slimme oplossing gevonden om even te ontkomen aan de warmte in Thailand. In Sa Kaeo is het gemiddeld zo’n 35 graden en dat is voor de viervoeters duidelijk net iets te warm. Een klant vond ze in de koelkast van een supermarkt toen hij een biertje wilde kopen. “Toen we ze gespot hadden moesten ze er wel meteen uit”, klonk het achteraf. Maar dat lieten de katten niet zomaar toe.