Opnieuw goed nieuws voor Julian Mertens: Bingoal WB-renner die eerder uit coma ontwaakte, mag ziekenhuis nu ook verlaten

Mertens belandde in het ziekenhuis nadat hij eind mei op training ten val kwam. De 25-jarige renner werd in een kunstmatige coma gehouden en onderging operaties aan de wervelkolom en de kaak.

Twee weken geleden ontwaakte Mertens uit zijn coma, en nu mag hij het ziekenhuis dus verlaten. Thuis zal hij zijn herstelproces verderzetten, maar hij moet wel nog aan zijn rug geopereerd worden.

Mertens is aan zijn vierde profseizoen bezig, het eerste bij Bingoal WB. De eerste drie jaar van zijn profcarrière bracht hij bij Sport Vlaanderen-Baloise door. Zijn beste resultaten behaalde hij vorig jaar met een elfde plaats in Dwars door het Hageland (1.Pro), een dertiende in de Boucles de la Mayenne (2.Pro) en een negende stek in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour (2.Pro).