Kelly Clarkson volgt al jaren therapie: “Ik hou ervan”

De Because of you-zangeres begon met therapie toen ze getrouwd was met filmproducent Brandon Blackstock, ruim voor haar scheiding in 2021. “Ik had wat problemen en niet alleen op relatiegebied, maar ook gewoon in het algemeen”, zegt Clarkson tegen ET Canada. Ze zegt echter dat ze nooit echt een normale therapiesessie heeft gehad.

Hoewel liedjes schrijven al therapeutisch voor de zangeres werkt en ze ook vrienden heeft die naar haar luisteren, vindt Clarkson dat de therapie goed voor haar is. “Ze geven je zo veel hulp hoe je kan omgaan met bepaalde situaties”, zegt de zangeres. “En het is fijn om iemand buiten je omgeving te hebben alleen weet wat er nu gebeurt en verder niks. Dat helpt mij veel.”