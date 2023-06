Proces tegen Donald Trump over achtergehouden geheime documenten start op 14 augustus

De federale rechtszaak tegen Donald Trump gaat van start op 14 augustus in Miami. Dat heeft de rechter dinsdag besloten. De voormalige Amerikaanse president staat terecht omdat hij geheime documenten heeft bewaard in zijn persoonlijke woning na zijn ambtstermijn.

Trump doet in 2024 opnieuw een worp naar het presidentschap. Blijft de datum staan op 14 augustus, dan gaat de het proces slechts negen dagen voor het eerste debat tussen de Republikeinse kandidaten van start.

Met het bewaren van documenten zou Trump de veiligheid van de Verenigde Staten in gevaar hebben gebracht. De zaak telt 37 aanklachten tegen hem. Ook in New York moet hij binnenkort voorkomen. Daar gaat het om verschillende beschuldigingen van fraude in verband met zwijggeld dat hij betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. Dat proces zal in 2024 plaatsvinden.

Daar houdt de juridische druk niet op: in september maakt ook de openbare aanklager in Georgia de uitslag van zijn onderzoek bekend. Dat moet uitklaren of Trump heeft geprobeerd om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Verder onderzoekt een speciale procureur zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.