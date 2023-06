Ex-deelnemer ‘Temptation Island’ zou pastabar voor 27.000 euro opgelicht hebben: “Hij liegt en bedriegt nog steeds”

Bruggeling M.N. (30) verwierf kortstondige roem als deelnemer van Temptation Island, nu riskeert hij twaalf maanden celstraf met uitstel voor oplichting. Volgens het parket maakte de voormalige hartenbreker op sluwe wijze liefst 27.000 euro buit in een Brugse pastabar waar hij aan de slag was.

In juli 2021 verdween op drie dagen tijd 390 euro uit de kassa van een bekende Brugse pastabar. Medewerker M.N. (30) bleek het geld te hebben genomen, maar naar eigen zeggen had hij hetzelfde bedrag via Payconiq terugbetaald aan de zaak. Nazicht wees uit dat dit niet het geval was. Volgens de advocaat van de horecazaak ontvreemdde N. al langer geld uit de kassa door screenshots van oude overschrijvingen via Payconiq aan zijn collega’s te tonen. Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap stelde de boekhouder grote tekorten vast.

“Liegen en bedriegen”

Op twee jaar tijd zou M.N. liefst 27.000 euro achterover hebben gedrukt. “Volgens zijn collega’s haalde hij bijna dagelijks of toch minstens twee keer per week geld uit de kassa. Maar er werden maar 25 officiële transacties geregistreerd”, aldus procureur Mathieu Desmet, die verwees naar de deelname van M.N. aan Temptation Island. “Heel Vlaanderen leerde hem kennen als een vlotte prater en een bedrieger op relationeel vlak, maar hij is nog steeds een vlotte prater die liegt en bedriegt op een ander vlak”, sneerde hij.

Toen zijn bedrog aan het licht kwam, werd M.N. ontslagen. Daarna waren er volgens het parket geen dergelijke tekorten meer. Toch ging de verdediging voor de vrijspraak. “Die zogezegde betrapping berustte op een misverstand”, pleitte meester Bart Bleyaert. “Die overschrijvingen gingen toen niet door omdat er te weinig geld op zijn rekening stond. Met die andere kassatekorten heeft hij niets te paken. Men probeert alles op hem af te schuiven. Maar het is totaal ongeloofwaardig dat dergelijke tekorten zolang onopgemerkt zouden blijven.”

M.N. liet zich dinsdag niet zien in de rechtbank, die uitspraak doet op 19 september.