Hangjongeren veroorzaken overlast door graffiti te spuiten en brievenbus in brand te steken

Beringen

Bij de politie is maandag een feit van vandalisme in de Violetstraat gemeld. In het gemeenschappelijke deel van een appartementencomplex werd graffiti gespoten op muren en een zitbank. De daders zijn vermoedelijk hangjongeren.

Nog in Beringen - op de Koolmijnlaan - staken jongeren maandagavond ook een brievenbus in brand. De bewoners konden het vuur zelf blussen.

De politie deed de vaststellingen.