Chef Giovani Oosters kroont zich tot Europees kampioen obstacle course racing: “Ik drink zelfs geen glaasje champagne van oud op nieuw”

Giovani Oosters: “Weet je wat mijn grootste probleem is? Niet geblesseerd raken. Ik kan me inbeelden wat het voor Remco Evenepoel moet geweest zijn om na maanden voorbereiding de Giro te verlaten.” — © Raymond Lemmens

Giovani Oosters? Heel wat foodies kennen hem ongetwijfeld als chef en horecaondernemer. De niet meer piepjonge tv-kijkers herinneren zich misschien zijn passage in het programma Expeditie Robinson, editie 2003. Dat hij onlangs in Hongarije Europees OCR-kampioen (obstacle course racing) werd, is minder bekend. “In september ga ik op het WK in het Thor Park voor de wereldtitel.”