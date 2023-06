De Croo gaf Lahbib rugdekking voor visa Iraanse delegatie: “Kon niet anders om groot diplomatiek incident te vermijden”

Premier De Croo blijft dus achter zijn geplaagde minister van Buitenlandse Zaken staan. Kan ook moeilijk anders, want de Zestien werd geraadpleegd door het kabinet van Lahbib toen de vraag voor de visa van de Iraanse delegatie binnenviel. Ze kwamen samen tot de conclusie dat er niet veel anders op zat dan goed te keuren.

“De kabinetten van de premier en Buitenlandse Zaken hebben inderdaad samen moeten vaststellen dat na het uitnodigen van de burgemeester van Teheran door de Brusselse staatssecretaris, het kalf verdronken was en dat België niet anders kon dan een visum uitreiken om een groot diplomatiek incident en de vernedering van Iran te vermijden”, klinkt het op de Zestien. “Ons land heeft dit risico niet genomen om de eenvoudige reden dat we ons blijven inzetten voor de situatie van en voor de vrijlating van Europeanen die onterecht gevangenzitten in Iran.”

In de wandelgangen van de regering valt te horen dat weigeren het leven van Ahmadreza Djalali in gevaar zou hebben gebracht. Die Zweeds-Iraanse VUB-professor zit nog altijd vast in een Iraanse cel.

Ondertussen heeft Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) zijn ontslag ingediend over de kwestie. Lahbib blijft op post en moet woensdag een kruisverhoor ondergaan in de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer. Daar zal ze volledige klaarheid moeten scheppen. De oppositie vraagt om haar ontslag, als eindverantwoordelijke die de visa moest goedkeuren.